Bauru inova e busca Marcos Kwiek para assumir time

O técnico Marcos Kwiek que dirige a seleção feminina da República Dominicana é o mais cotado para assumir o time de Bauru e substituir Chico dos Santos demitido recentemente.

O blog apurou que o nome do treinador ganhou força nos bastidores.

Kwiek inclusive já teria recebido proposta oficial do clube paulista.

Se aceitar o convite de Bauru, o técnico só assumiria o time na metade janeiro.

A República Dominicana disputará o pré-olímpico da Norceca nos Estados Unidos nas primeiras semanas de 2016.

A chegada de Kwiek seria uma vitória para Bauru. Trata-se de um técnico moderno, atualizado, respeitado no BRASIL e no exterior e que sabe trabalhar com a base.

O ideal seria dar tempo para o treinador montar seu projeto e desenvolver sua filosofia de trabalho.

Ponto para os dirigentes. Ponto para Bauru.