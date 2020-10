Bauru põe favoritismo à prova contra Osasco

Brincadeiras à parte falando dos estaduais, o paulista feminino terá hoje um novo campeão.

Bauru ou Osasco.

Apesar da inesperada derrota no Liberatti, Bauru continua sendo favorito para o título. Primeiro porque joga em casa, mesmo sem torcida, e segundo pela ótima e irretocável campanha na fase de classificação.

Anderson Rodrigues tem um elenco mais versátil e conta com duas jogadoras que podem desequilibrar: Polina e Tifanny. Se as duas jogarem 100%, não dá para Osasco. Aliás, quando as duas jogarem 100% dificilmente Bauru perderá alguém na temporada.

A boa fase de Dani Lins é outro trunfo.

A pressão mudou de lado após os 3 a 2, mas Bauru tem um time rodado e muito experiente.

Controlar a ansiedade é outro desafio.

A arbitragem, normalmente caseira, preocupa. Os árbitros se enrolam com frequência.

Osasco na prática precisa vencer apenas 1 set para ser campeão. Entra em quadra e terá duas chances para ser campeão. No ‘tempo normal’ ou no golden set.

Bauru não.

Não dá para mudar nada em 3 dias e os times se conhecem bastante. Rivalidade acirrada a cada encontro, algo bem transparente em quadra.