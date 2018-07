Bauru: primeira decisão da temporada

A temporada 2017/18 mal começou e Bauru já tem pela frente a primeira final.

Não vale título. Vale muito mais do que isso.

É questão de moral.

O jogo contra o Sesi ainda pelas quartas de final do campeonato paulista decide a sorte do time na competição. Surpreendentemente derrotado na partida de ida por 3 a 2, Bauru tem que vencer no tempo normal e na ‘prorrogação’ para seguir no torneio.

Bauru tem um elenco bem mais qualificado e joga em casa diante da torcida. Apesar da derrota em Santo André, é favorito.

O que não dá para achar, e a sensação é que algumas jogadoras entraram em quadra com esse raciocínio, pela segunda vez, é que do outro lado não tem ninguém, ainda que seja quase isso.

O Sesi é realmente muito inferior tecnicamente, investiu menos e vai novamente lutar para não cair na Superliga. Só que simplesmente o fato de ter se classificado para a principal competição do BRASIL já seria motivo para Bauru encarar o jogo com mais seriedade.

Seriedade e principalmente comprometimento, sem deixar de jogar, é claro.

A responsabilidade está toda do lado de Bauru. A bola está literalmente nas mãos das jogadoras. Elas que tratem de responder.

Será difícil explicar como a equipe, se for o caso, conseguiu perder 3 vezes no mesmo campeonato para o Sesi.