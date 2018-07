BBB 16 em Osasco

Osasco definitivamente mudou. O DNA está de volta.

O clube nunca foi só de contratar. Sempre se caracterizou por revelar talentos e investir pesado nas categorias de base dando contribuição ao esporte brasileiro.

Dia após dia a sensação é que os velhos tempos estão de volta. Os dirigentes e os responsáveis pelo vôlei mudaram a forma de ler, agir e pensar.

Na semana passada a diretoria já tinha acertado a contratação da oposta Paula e hoje finalizou a negociação envolvendo a atacante Clarisse, ex-Pinheiros.

O blog apurou ainda que o clube renovou os contratos da central Saraelen e da ponta Gabi.

As mudanças significam na prática que Osasco muda a filosofia, ou melhor, vai apostar novamente na juventude.

Paula, Gabi e Saraelen foram campeãs mundiais sub-23.

É o velho BBB, conhecido também como bom, bonito e barato.

O fanático e exigente torcedor porém não deve se iludir ou tirar conclusões precipitadas. Se engana redondamente quem acha que Osasco para por aí. Se engana mais ainda quem pensa que o time não será competitivo e não contará com jogadoras da seleção adulta.

Osasco, até onde o blog apurou, está cauteloso, sem pressa de definir e muito atento ao mercado absurdamente inflacionado.

Acontece que hoje para jogar ou continuar em Osasco será necessário aceitar as condições impostas pelo clube. Simples, independente do nome ou do currículo.

Quem dita o ritmo da música é o clube. Quem não aceitar, dança. É o que fica evidenciado a cada movimento do mercado.

O passado ficou literalmente para trás. Os serviços prestados idem. Osasco quer jogadoras 100% dedicadas ao projeto.