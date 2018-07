Bento entre a cruz e a espada

Bento Gonçalves atingiu a meta estabelecida e se classificou para os playoffs da Superliga.

Acontece que o surpreendente bom desempenho do time nas últimas rodadas, vencendo 4 dos 5 jogos, colocou Bento numa situação no mínimo curiosa.

Vencer, somando 3 pontos, pode não ser o mais interessante. Ganhar no tie-break pode ser uma alternativa.

Na rodada final de quarta-feira, a equipe faz o clássico local contra o Voleisul.

Se ganhar, além de eliminar o tradicional rival, Bento, hoje sexto colocado, poderia terminar em quinto lugar se Montes Claros perder em casa para o Minas em outro clássico marcado pela rivalidade. O Minas pode ser no máximo quinto.

1 ponto apenas, 32 a 31, separa Montes Claros e Bento.

Ganhando do Voleisul e com a combinação de resultados, Bento, em quinto, enfrentaria o Sesi nas quartas de final, adversário teoricamente mais forte que Campinas, já em terceiro e que cruza com o sexto.

São José recebe Taubaté e só depende do próprio resultado para se classificar.

Canoas é outro interessado, mas para ser oitavo o time gaúcho terá que derrotar Maringá em casa e torcer por Bento e Taubaté. Só assim Canoas se classifica.

Campinas e Sesi e Juiz de Fora e Cruzeiro são simples amistosos.

Todos os 6 jogos serão disputados no mesmo horário e começam às 8 da noite.