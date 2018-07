Bernardinho acerta a mão com Aracaju

Ainda há tempo para reparar o erro e levar os melhores para a seleção.

Ponto para Bernardinho.

É absoluta merecida sob todos os aspectos a convocação de Aracaju.

Não importa que o jogador não tenha aparecido na lista inicial. Só o técnico sabe no fundo as razões para somente agora chamar Aracaju.

Certamente um dos motivos é a dúvida quanto ao aproveitamento de Sidão.

Óbvio também que Bernardinho não está satisfeito com o que tem em Saquarema, caso contrário o atleta não teria sido chamado.

Aracaju, 23 anos, fez uma ótima Superliga. É jovem, grande, tem personalidade e pode não ter a mesma experiência dos demais, mas está vendendo saúde.

Seleção porém é outro departamento. A pressão é enorme e o nível dos adversários completamente diferente. Outro mundo, outra realidade.

O que se espera é que Aracaju não faça figuração e apenas ‘ajude’ nos treinamentos.

Ele pode ser muito mais útil. A tendência é crescer sob comando de Bernardinho.

Se tiver no mínimo as mesmas oportunidades que os jogadores que atuam na posição, o técnico pode ter uma bela dor de cabeça no futuro.