Bernardinho deixa o cargo de conselheiro técnico da CBV

Alegando problemas particulares, Bernardinho deixou o cargo de conselheiro técnico da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

O blog apurou que o ex-treinador da seleção masculina comunicou a decisão em reunião realizada na última quarta-feira.

Curiosamente esse seria o primeiro encontro de Bernardinho com a diretoria da CBV exercendo a nova função no conselho diretor. Acabou sendo o último.

Foram menos de 3 meses no cargo.

O blog procurou o técnico do time feminino do Rio de Janeiro. Ele no entanto não retornou o contato.

A CBV confirma a saída de Bernardinho.