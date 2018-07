Bernardinho perde a mão, desvaloriza vice e não explica o inexplicável.

Bernardinho mexeu em vespeiro.

Ninguém entendeu a ausência de Serginho na final da Liga Mundial. Nem mesmo os jogadores escalados para a decisão. Até Tiago, inocente, se surpreendeu.

O técnico falou, se explicou e não convenceu. Pior. Se enrolou.

Assumir a conta pela derrota era o mínimo, afinal quem escala é o técnico, portanto Bernardinho é sim o responsável por mais um vice.

O treinador porém exagerou. Na postura e nas desculpas.

Abandonar os jogadores no pódio foi feio. Nem na foto oficial do vice, postada com orgulho pela maioria nas redes sociais, Bernardinho aparece. Quer dizer que só vale a medalha de ouro?

Isso é desmerecer o trabalho do próprio grupo que ele (ainda) dirige.

A atitude não combina com Bernardinho.

O mais grave entretanto é questionar a capacidade e a importância de Serginho faltando 20 dias para os jogos olímpicos é inaceitável.

A justificativa de rodízio não cola. Não na final.

Que tipo de critério usa essa comissão técnica? Quer dizer que se Tiago, não foi o caso, tivesse jogado bem significaria que Serginho estaria fora da Olimpíada? Um jogo é o suficiente para convencer Bernardinho?

Se existe uma unanimidade hoje na seleção, coisa rara, se chama Serginho. O jogador, segundo o blog apurou, seria eleito o melhor líbero da Liga Mundial, mas como não entrou em quadra perdeu o prêmio para o francês Grebennikov.

Bernardinho, como técnico, é livre para fazer suas escolhas e arcar obviamente com as consequências. Uma delas é nítida e salta os olhos. O treinador perdeu a mão. Abusou. Se já não tinha o controle da situação agora então dificilmente conseguirá reverter o quadro.

Não é Serginho. Ele é apenas mais um. É o sistema que dá sinais de que não funciona mais.

Tiago, é bom ressaltar, não tem culpa. Entrou e jogou.

Não tem a mesma técnica, não tem a mesma presença, não tem liderança e não tem o respeito dos adversários como Serginho.

Respeito. Palavra da moda.

Não seria novidade. Não o processo de fritura e sim o indicado ao forno.