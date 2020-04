Bethania De La Cruz confirma interesse do Minas: ‘Adoraria jogar um dia no BRASIL, mas tenho outras propostas’

O blog, via live @brunovolochoficial, conversou com Bethania De La Cuz, principal nome do vôlei da República Dominicana na atualidade.

Ídolo e referência para a maioria das jogadoras da atual geração, como por exemplo Brayelin Martínez, encaminhada para disputar sua segunda temporada no Praia Clube.

Simpática e esbanjando sorriso do início ao fim da conversa, De La Cruz confirmou que tem conhecimento da proposta do Minas para jogar no BRASIL pela primeira vez:

‘Sim, eu adoraria jogar no BRASIL. Tenho enorme carinho e respeito pela torcida brasileira, mas não é tão simples assim. Tenho outras propostas em mãos e irei decidir meu futuro com muita calma em maio. Sem pressa. Não existe tendência, sou profissional e avalio as condições de trabalho e financeiras’.

Sonho que parece distante quando Bethania fala e rasga elogios ao Dinamo Kazan. O clube tem interesse em manter a atleta e a base do time que foi primeiro colocado na Rússia está toda renovada faltando apenas a dominicana:

‘Estou muito feliz no Dinamo. Estrutura maravilhosa, perfeita e não falta nada. Temos tudo que necessitamos dentro e fora de quadra. É um clube de primeira linha que honra com os compromissos firmados. Cidade boa, povo educado e me adaptei perfeitamente’.

Aos 32 anos, ela sonha com uma medalha nos jogos de Tóquio em 2021 e diz que não deixará de jogar pela seleção como muitos imaginam:

‘Por enquanto não. Me sinto muito bem fisicamente e não tenho motivo para sair da seleção. O que eu desejo é ganhar uma medalha olímpica e acho que pelo que nós temos demonstrado e evoluído nos últimos anos podemos sim alcançar esse objetivo’.

A boa fase de Martínez no BRASIL impressiona, mas Bethania afirma, com propriedade, que seleção é diferente:

‘Não dá para avaliar por uma temporada apenas e clube é diferente de seleção. É ótimo e importante constatar seu crescimento,vai ajudar muito. Pode no futuro dividir responsabilidade, mas não posso dizer ainda que será uma das protagonistas’.

O que ela garante é que Marcos Kwiek, técnico brasileiro, foi o responsável pela transformação do vôlei no país:

‘Marcos foi fundamental desde que chegou ao país. São mais de 10 anos de trabalho. Mudou nosso patamar, crescemos fisicamente e tecnicamente. Hoje a Dominicana é uma seleção respeitada no mundo inteiro e temos uma base sólida nas categorias inferiores’.

Bethania fala com orgulho do maior momento com a camisa da seleção.

‘O que fizemos no mundial de 2014 foi incrível. Jogamos uma primeira fase impecável ganhando inclusive da Itália em Roma. Na segunda fase fizemos 3 a 2 com a China, eliminamos o Japão e fomos ao final six surpreendendo os favoritos escrevendo nosso nome na história. Poderíamos ter ido além, abrimos 2 a 0 contra a China mas sofremos a virada’.

A jogadora citou ainda o recente título da Norceca conquistado em 2019 contra os Estados Unidos.

Perguntada pelos seguidores, Bethania disse que a chinesa Zhu ainda é a melhor jogadora do mundo. Afirmou que gosta do estilo de jogo da levantadora tailandesa Nootsara Tomkom e tem Paula Pequeno como referência no BRASIL.

Milena Rašić, na opinião dela, é a melhor bloqueadora do mundo.

Bethania entretanto brincou ao falar de Thaísa e Fabiana:

‘Milena Rašić da Sérvia é espetacular, mas se eu pudesse evitaria também encarar Thaísa e Fabiana’.

Bem humorada, disse que dificilmente perde o controle e quando provocada, situação rara, responde na bola:

‘É a melhor resposta, sempre foi. Na bola’.