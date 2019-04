Bia com um pé em Osasco

Bia está muito perto de voltar para Osasco.

O blog apurou que a jogadora não fica no Rio. As conversas estão adiantadas e o desejo da atleta de retornar ao clube tem facilitado as negociações.

A experiência dela no Rio foi frustrante.

O rendimento sob comando de Bernardinho não foi o esperado e a temporada acabou sendo bem abaixo da expectativa.

Bia viveu o ápice da forma física e técnica em Osasco.

A perda do patrocinador master porém evitou que a atleta renovasse o contrato, o que na época era desejo de ambas as partes.