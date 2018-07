Bia resgata o prazer em Osasco: ‘Não pensei duas vezes antes de assinar’.

Dá para afirmar que Bia renasceu em Osasco. É a própria jogadora que disse em entrevista ao blog ter resgatado o prazer de jogar no clube paulista.

Bia tinha apenas 19 anos quando viu do banco, como terceira central, Osasco ganhar a Superliga pela última vez em 2012.

A maturidade chegou aos 24 anos. Serena, mantém a personalidade forte, fala abertamente sobre seleção brasileira, a temporada ruim no Sesi, a responsabilidade de substituir jogadoras consagradas como Thaísa e Adenízia e o relacionamento com a torcida.

Por que você optou por Osasco?

Osasco é diferente. Eu tinha algumas propostas e sinceramente não pensei duas vezes antes de assinar com Osasco. Fiz parte do grupo que foi campeão da Superliga pela última vez na temporada 2011/12, conheço e me identifico muito com o Luizomar, meu técnico na seleção juvenil, e a torcida. Era o que eu precisava para resgatar o prazer de jogar.

Quando você fala em resgate se refere ao Sesi na temporada passada?

Sim. Foi ruim não só para a Bia. Foi ruim para todo mundo. A coisa simplesmente não aconteceu. Nada deu certo e acabei ficando desmotivada. Realmente meu rendimento não foi o mesmo da temporada anterior quando disputamos a final contra o Rio.

Como explicar essa mudança radical da Bia?



Simples. Passei a me cuidar fisicamente, estou com a cabeça boa, sou cobrada de uma maneira positiva e ganhei motivação. Me sinto bem.

E seleção? Você ainda pensa em voltar para seleção brasileira?

Claro que sim. Não jogo e nem treino pensando em seleção. É um processo natural. As coisas no passado nunca ficaram muito claras. Só digo que quando não fui para a seleção não foi jamais por falta de vontade. Estava exausta, tínhamos jogado 6 campeonatos pelo Sesi, tive uma lesão na coxa e precisa de fato descansar. Apenas conciliei uma viagem que estava agendada com a família. Espero que as portas estejam abertas.

2017?

Penso que sim, mas repito que meu foco é Osasco. Seleção será consequência do que eu fizer aqui.

E as comparações com Thaísa e Adenízia? Como você encara isso?

Eu adoro desafios. Realmente esse não é nada fácil. São duas jogadoras respeitadas e que fizeram história em Osasco. Muita gente criticou quando fui contratada e a melhor resposta que posso dar é dentro de quadra. Diria que estamos indo bem. Ou não?

E seu relacionamento com a torcida? Quando você jogava pelo Sesi a rivalidade era grande.

Faz parte. O que eu digo é que jamais desrespeitei o torcedor de Osasco. Faço meu trabalho no dia a dia e essa identificação com a torcida aumenta naturalmente a cada jogo. Acho que meu jeito de agir dentro de quadra e meu comportamento agradam o torcedor.

Osasco dessa vez não é considerado o favorito ao título. Isso é bom?

É bom por um lado correr por fora. Me lembra o Sesi de 2014/15. Acontece que sempre vai existir cobrança em Osasco por causa da grandeza do clube. Hoje estamos em segundo lugar, mas penso ser interessante essa coisa de correr por fora. Ao mesmo tempo nós sabemos a responsabilidade que temos vestindo essa camisa. Osasco nunca pode pensar nada diferente que não seja ser campeão. Todo mundo respeita a tradição de Osasco.

O que você pode falar do grupo atual de Osasco?

É um grupo jovem com 3 jogadoras de seleção como a Dani, Tandara e Brait. Temos um ótimo ambiente de trabalho. É um grupo onde todas se ajudam e o coletivo está acima de qualquer vaidade. Isso pode fazer a diferença lá na frente.