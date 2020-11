Bicampeã olímpica, Jaqueline detona CBV: ‘Quadra é péssima e não desliza. Estou arrebentada e queimada’

Palmas para Jaqueline.

A jogadora de Osasco, bicampeã olímpica, usou as redes sociais para se manifestar em relação as novas quadras adquiridas pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, em parceria com o marketing do Banco do Brasil:

‘Estou toda arrebentada. Fui pegar uma largada no último jogo e me queimei na quadra. Não desliza, ela para e te queima. Vou jogar agora com proteção no braço e meião.

Jaqueline não consegue entender a decisão de mudar o que estava dando certo?

‘A outra quadra era tão boa. Por que foram mudar do nada?

E alerta:

‘Olha que já vi algumas jogadoras se machucarem e escorregarem. Ninguém vê nada. Tinham que mudar ou inverter o que fizeram. É péssimo’.

A CBV e o Banco do Brasil não se posicionaram oficialmente sobre o tema.

Invicto na Superliga, Osasco, campeão paulista, enfrenta Barueri pela terceira rodada.