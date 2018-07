Bjelica, sérvia de pequenos gestos e grandes atitudes, tem a cara de Osasco

A cena de Bjelica quase no fim do terceiro set é o retrato perfeito do que é hoje Osasco.

Time.

A sérvia ficou surpresa quando viu que Luizomar de Moura faria a inversão e ela daria lugar para Carol Albuquerque com Paula substituindo Dani Lins.

Substituições essas por sinal que deram certo pelas mãos do técnico.

Bjelica, numa situação raríssima no vôlei, não se recusou a sair. Queria é ficar em quadra como se Osasco pudesse ter mais de 6 jogadoras. Vontade de jogar, de ganhar, de fazer o melhor. Simples.

Qualquer leitura diferente dessa é totalmente fora do contexto.

Bjelica desembarcou sob desconfiança. Aliás, elas.

Sim, porque se Malesevic está longe de ser unanimidade, a contribuição tática dela para Osasco é indiscutível.

E daí que a ponteira só fez 1 ponto e ainda saiu para a entrada de Gabi? E enquanto esteve em quadra?

Dizem que os números não mentem jamais. Pode ser. Nesse caso porém a importância dela para Osasco está muito além da pontuação ou das bolas colocadas no chão.

Malesevic passou e deu segurança especialmente nos dois primeiros sets. Se na primeira partida a jogadora não foi bem na recepção, ela e a maioria, a sérvia disse literalmente ao que veio em Uberlândia.

As gringas merecem todo crédito. Ao mesmo tempo é injusto deixar de falar do retorno em grande estilo de Dani Lins. Dizer que Tandara foi novamente a maior pontuadora é chover no molhado.

Camila Brait voltou aos velhos tempos.

Quanto ao Praia fica difícil dizer alguma coisa. Foi novamente constrangedor. O entra e sai envolvendo Alix, Ellen, Michele e Carla é a maior prova do desespero de Ricardo Picinin.

A boa notícia é que esse sofrimento está perto do fim.