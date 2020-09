Blog abre espaço para versão dos fatos do gestor do Campinas sobre dois posts.

O blog mantém o que apura e escreve. Democraticamente, e em caráter excepcional, abre espaço para que o gestor do Campinas apresente sua versão dos fatos ao dois posts em foi citado, como se segue.

O Gestor da equipe de Campinas, Sr. Fernando Maroni, refuta a informação que “Campinas foi o único que defendeu a posição da CBV, de que os clubes devem arcar com os testes para a Covid-19″, conforme publicado pelo blog do Bruno Voloch em 25.08.20 e também nega a informação que “Renata, patrocinadora de Campinas, desconhece posição de gestor e supostos gastos com Covid-19”, conforme publicado em 27.08.20. O gestor diz que não foi procurado pelo jornalista e que sequer manifestou sua opinião na reunião da CBV (de 24.08.20). Em um grupo de WhatsApp formado pelos gestores das equipes da Superliga Masculina, o gestor defendeu a construção do protocolo de saúde a ser implementado na Superliga Masculina em conjunto entre CBV e Clubes e defendeu que, tanto clubes quanto CBV tem que dividir responsabilidade e investimento para este protocolo. Lamenta tentar colocar o gestor em conflito com o principal patrocinador da equipe, questionando se o patrocinador teria conhecimento de tal postura e tentando criar constrangimento nesta relação. O blogueiro procurou o patrocinador para “apurar” se os dirigentes da empresa tinham conhecimento do tal posicionamento divulgado, conversou com a AI da empresa, que naturalmente desconhecia o fato, enviou um e-mail solicitando o posicionamento da empresa e antes de receber a resposta publicou nova coluna em 27.08.20 dizendo que os responsáveis da empresa (quem o atendei foi um assessor de imprensa) se surpreenderam com tal fato. Nas duas postagens citou o fato de eu ocupar o cargo de supervisor da seleção brasileira adulta masculina, sugerindo que tal fato me levaria a abrir mão de defender os interesses da minha equipe na superliga para defender interesses da CBV, tese essa que refuto veementemente. Nos onze anos que ocupo esta função no Campinas, sempre tive autonomia e posicionamentos de acordo com o que penso ser o melhor para nossa equipe, em conjunto com as outras pessoas que fazem parte da gestão, e nunca por beneficiar ou prejudicar qualquer terceiro.”