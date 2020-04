Pode cravar: Alan é o novo reforço do Cruzeiro.

O jogador deixa o Sesi após 3 temporadas e volta ao clube mineiro.

O contrato terá 1 ano de duração.

Alan, MVP da Copa do Mundo do Japão em 2019, é considerado por muitos o melhor oposto em atividade no vôlei brasileiro e um dos atletas mais valorizados do mercado.

Aos 26 anos, foi bicampeão da Superliga, tricampeão sul-americano e campeão mundial pelo Cruzeiro entre 2014 e 2017.