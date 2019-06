Blog crava: Bjelica volta ao BRASIL

Ana Bjelica, campeã mundial pela Sérvia em 2018, está de volta ao vôlei do BRASIL. O blog crava que a jogadora está assinada com um dos principais clubes do país.

Bjelica atuou nas primeiras etapas da VNL e agora se prepara com a seleção para a disputa do pré-olímpico que será jogado entre os dias 2 e 4 de agosto. A Sérvia enfrentará Polônia, Porto Rico e Tailândia por uma vaga em Tóquio 2020.

Por isso, o técnico Zoran Terzić abriu mão, ainda que não oficialmente, de jogar a fase final da VNL na China.

No mês passado, o blog já antecipava a possibilidade do retorno dela ao BRASIL quando a jogadora deixou o Volero Le Cannet, da França.