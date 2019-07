Blog crava: Camila Brait aceita convocação e volta à seleção brasileira

O blog crava: Camila Brait está de volta à seleção.

Daqui a duas semanas a jogadora se apresentará em Saquarema e estará treinando novamente sob comando de José Roberto Guimarães após 3 anos.

O anúncio oficial será em breve.

O técnico, que cortou a líbero das duas últimas olimpíadas, foi humilde, reconheceu a necessidade de contar com ela no grupo e não mediu esforços para convencer Camila. O retorno oficial, até onde o blog chegou, deve acontecer no Sul-Americano que será jogado no fim de agosto.

No mês seguinte, Camila viaja para o Japão e será a líbero titular do BRASIL na Copa do Mundo, torneio que a seleção atuará reforçada de Sheilla e Fabiana.