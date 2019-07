Blog crava: Fabiana troca o BRASIL pelo Japão

A bicampeã olímpica Fabiana está de casa nova.

A jogadora da seleção brasileira assinou com o Hisamitsu do Japão e se apresenta em outubro após a participação do BRASIL na Copa do Mundo.

O blog antecipou a saída dela do Praia em abril.

Fabiana irá substituir a norte-americana Foluke Akinradewo.

Aos 34 anos, a atleta irá viver sua segunda experiência no exterior. Na temporada 2011/12, sob comando de José Roberto Guimarães, Fabiana defendeu o tradicional Fenerbahçe da Turquia.

Depois foram 4 anos de Sesi e 3 temporadas consecutivas no Praia.