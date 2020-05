O ponta Fábio não passou 24 horas desempregado.

Um dia depois de ser oficialmente liberado pelo Sesi, ele e os demais jogadores, exceção de Murilo, o ponta acertou sua transferência para a Polônia.

Fábio assinou por uma temporada com o Miejski Klub (MKS Bedzin), clube fundado em 2005.

Aos 23 anos, o jogador irá atuar pela primeira vez no exterior. Formado nas divisões de base do Sesi, Fabio jogou ainda entre 2017 e 2019 no Corinthians.