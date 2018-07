Blog crava. Grupo definido para o Grand Prix

Dito e feito.

Conforme o blog bancou durante a semana, mesmo antes do último jogo amistoso da seleção brasileira contra o Japão, o grupo que vai jogar a primeira etapa do Grand Prix na Tailândia está definido.

Jaqueline, debilitada, está fora.

Vão viajar as levantadoras Dani Lins e Macris, as ponteiras Gabi, Natália, Garay e Mari Paraíba, as centrais Carol, Bárbara, Juciely e Adenízia, as opostas Joycinha e Monique e as líberos Camila Brait e Léia.

As jogadoras que ficarão em Saquarema não devem se sentir preteridas. Não mesmo.

O grupo que jogará a segunda etapa do Grand Prix em São Paulo será diferente do que seguirá para a Europa na semana que vem.