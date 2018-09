Blog crava: Natália vai à Suíça e Tandara, Bia e Tomé estão fora de Montreux.

Reportagem confirmada.

Natália vai viajar com a seleção brasileira para a Suíça no sábado. Se ela irá jogar a Montreux Volley Masters é outra questão. É bem provável que não.

A jogadora ainda está longe das condições físicas ideais.

Assim como o blog antecipou há uma semana, Bia e Tandara, lesionadas no ombro, estão fora do torneio. Ambas ficam no BRASIL em tratamento. Outra que não viaja é Fernanda Tomé.

Paulo Coco, assistente de José Roberto Guimarães, acompanhará de perto a recuperação de Bia e Tandara e desfalcará a comissão técnica da seleção.

Fernanda Garay vai viajar mas é outra que será lançada gradativamente pelo técnico.

O BRASIL terá em Montreux as levantadoras Dani e Roberta, as centrais Thaísa, Carol e Adenizia, as pontas Fernanda Garay, Gabizinha, Drussyla, Natália, Rosamaria e Amanda, a oposta Monique e as líberos Suellen e Gabiru.

A competição será jogada entre os dias 4 e 9 de setembro.