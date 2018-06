Blog crava: Thaísa renova contrato com Barueri

Acabou o mistério: Thaísa fica em Barueri mais uma temporada.

O blog apurou que pequenos detalhes separam a jogadora do clube. As partes porém dão como certa a renovação da atleta até maio de 2019.

Barueri deve se pronunciar oficialmente em breve.

A negociação não foi simples e a permanência dela esteve ameaçada. Bauru sondou Thaísa, fez proposta e a coisa chegou a evoluir conforme o blog divulgou no início do mês.

O interesse de Bauru, que ficaria ainda mais forte com ela, fez Barueri correr e viabilizar financeiramente a proposta.

Thaísa treina com a seleção para a disputa da Copa Pan-Americana que será jogada em agosto. José Roberto Guimarães pretende convocar a jogadora para o campeonato mundial do Japão, competição mais importante do ano para o BRASIL.