Blog do Voloch é Estadão

É com imenso prazer que a partir de hoje passo a fazer parte do time de colunistas do Estadão.

Veículo de 140 anos de história, grupo vencedor, respeitado, vitorioso e de credibilidade inquestionável.

Esse espaço será destinado ao vôlei, sempre tratado com conhecimento e fundamentalmente independência jornalística.

Opinião, informação e bastidores do esporte.

Não mudei e nem mudaria.

Personalidade e estilo próprios.

O blog estará sempre presente nos grandes eventos e campeonatos pelo mundo afora.

Será um prazer ter a sua companhia no dia a dia.