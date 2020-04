A central Gabi Martins está de volta ao vôlei brasileiro.

O blog apurou que o Pinheiros acertou a contratação da jogadora que estava na Europa. 1 ano de contrato.

Boa e interessante aposta.

Gabi tem 24 anos e defendeu Minas, Bauru e o próprio Pinheiros em 2014. Ela trabalhou com José Roberto Guimarães no extinto time de Campinas no ano anterior.

Natural de Varginha, Minas Gerais, a jogadora tem passagens pelas seleções de base do BRASIL.