Bojana Milenković, da Sérvia, cotada no BRASIL

A possibilidade de contratar até 3 estrangeiras abriu as portas do BRASIL para o mundo.

E as especulações não param.

O blog apurou que Bojana Milenković, ponta, 23 anos e 1,88m, é mais uma jogadora da Europa que pode aparecer na próxima edição da Superliga.

Ela é uma das atletas da nova geração da Sérvia e fez parte do grupo campeão mundial em 2018.

A jogadora, para quem não se recorda, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo contra Porto Rico e ficou 9 meses parada. Foi novamente convocada em julho de 2019 por Zoran Terzic e apareceu na relação do pré-olímpico.

Milenković passou duas temporadas no Scandicci, da Itália, e estava no Altay, do Cazaquistão.