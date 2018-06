O blog crava: Lucas Lóh é o novo reforço do Sesi. O anúncio oficial acontecerá em breve.

É uma ótima aposta.

Melhor do que ser uma boa aposta, a chegada dele é um leve indício de que as coisas começam a mudar no Sesi.

Tomara.

Bola dentro. Os insucessos no passado e algumas escolhas políticas e precipitadas certamente serviram de aprendizado.

Não é o caso de Lucas.

Jogador de boas credenciais, que amadureceu na Europa e aparentemente acertou na escolha.