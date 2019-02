Bolívar, Weber e a dura realidade do vôlei brasileiro

Era um contra três.

E venceu justamente o único representante do vôlei argentino.

A primeira edição da Copa Libertadores ficou nas mãos do Bolívar, da Argentina, que passou por Taubaté, Sesc e só não venceu o Sesi porque os dois não se cruzaram na fase final em Taubaté.

A conquista dos hermanos é mais um indício, entre tantos outros, que o vôlei brasileiro já não tem a mesma força do passado. Pior do que isso é constatar que dentro do próprio continente esse hegemonia nunca esteve tão ameaçada.

A Copa Libertadores deixa uma dura lição.

Lição e constatação.

Constatação de como se investe mal no BRASIL.

O Bolívar é aquele que tem o menor orçamento, incomparável aos investimentos de Taubaté, Sesc e Sesi. Só que além da diferença absurda no banco com Javier Weber, que coloca no bolso Rubinho, Giovane Gávio e Castellani, o clube argentino provou aos brasileiros que saber escolher é fundamental.

Saber escolher e fazer jogar, o que convenhamos Weber faz muito bem.

E não tem essa de dizer que a Copa Liberadores não era prioridade dos times brasileiros. Desculpa de mau perdedor.

O Bolívar venceu com todos os méritos e sobrou em Taubaté.