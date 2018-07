Botafogo pode herdar vaga e jogar Superliga. Giovane Gávio, com patrocínio, seria o técnico.

O Rio de Janeiro deve ganhar um novo representante na Superliga.

O Botafogo, terceiro colocado na Superliga B, vai herdar a vaga do Castro, do Paraná. O blog recebeu a informação de que o time paranaense não teria verba para jogar a competição.

Sendo assim, o Botafogo estaria automaticamente classificado, uma vez que o Sesi já disputa o torneio.

Giovane Gávio junta o útil ao agradável.

Não é segredo para ninguém que o ex-jogador da seleção tinha o objetivo de montar um time no Rio de Janeiro.

Nos bastidores os comentários davam conta de que Giovane pensou até na possibilidade de usar o CNPJ de Juiz de Fora, evitando assim jogar a Superliga B. Isso se Juiz de Fora ficasse em primeiro na seletiva.

Agora não.

Giovane, segundo consta, tem acerto firmado com o Sesc e o Senac no Rio de Janeiro nos mesmos moldes do Sesi em São Paulo.

A ideia inicial seria treinar no Sesc. O Senac fica com a conta. A futura parceria com o Botafogo poderá alterar a logística.