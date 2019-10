Botafogo pode voltar atrás na decisão de não disputar a Superliga

A repercussão negativa, o apelo de ex-jogadores do clube e a boa relação com o elenco atual, por incrível que pareça, podem fazer o Botafogo rever a decisão de não disputar a Superliga.

Na noite de ontem o presidente do clube, Nelson Mufarrej, se reuniu com dirigentes e líderes do grupo, como Lorena e Riad. Participaram ainda da conversa, o representante da Federação do Rio conhecido como Rosemberg, Guilherme Lopes e uma advogada, segundo o blog apurou, defendendo o interesse dos atletas.

Diferente do que se imaginava, o tom foi amigável e se discutiu alternativas para que o Botafogo não deixe de jogar a competição.

Até onde o blog chegou, Mufarrej teria ficado muito surpreso com o apelo em relação a questão.

Há uma leve esperança que a coisa possa ser revertida e o projeto reativado.