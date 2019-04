Botafogo tira Hugo, ex-Maringá, fechado em Taubaté e contrata Pedro como levantador

O Botafogo reagiu rápido e repôs a perda de Rodriguinho, apalavrado com o clube, e que acabou optando em jogar no Cruzeiro com Marcelo Mendez.

O clube trouxe do mesmo Itapetininga o promissor Pedro para ser o primeiro levantador.

Além dele, Hugo, que se destacou por Maringá, e estava fechado com Taubaté, será um dos ponteiros titulares. O jogador preferiu ter a possibilidade de continuar jogando ao invés de ficar no banco em São Paulo.

Leozinho, que não vinha sendo utilizado pelo Cruzeiro, está próximo. Ele e o central Robinho.