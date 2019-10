BRASIL assegura pódio na Copa do Mundo do Japão

A seleção brasileira será no mínimo bronze na Copa do Mundo do Japão. O BRASIL derrotou o time B da Argentina por 3 a 0 em Hiroshima e garantiu presença no pódio.

Polônia e Estados Unidos são os outros medalhistas.

A partida contra a Argentina foi uma das mais tranquilas da seleção na competição.

Renan poupou Maurício no meio, escalou o sempre eficiente Flávio e teve novamente Alan como principal pontuador. Ele e os demais atacantes, Lucarelli e Leal, marcaram em todos os fundamentos.

Em ritmo de treino, o levantador Bruno, sem pressão, aproveitou a fragilidade do adversário, fez o simples e mais uma vez distribuiu o jogo com extremo equilíbrio.

Os jogos do BRASIL contra os norte-americanos, na quinta-feira, e poloneses, domingo, definirão a formação do pódio.