BRASIL cai e perde uma posição no ranking mundial

Bicampeã olímpica, a seleção brasileira feminina de vôlei caiu uma posição no ranking mundial.

Os números recentes divulgados pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei, apresentam o BRASIL em terceiro lugar, atrás da China e dos Estados Unidos.

Com a conquista da Copa do Mundo do Japão, a China somou mais 100 pontos e deixou o BRASIL em terceiro.

Os Estados Unidos, que ganharam o Grand Prix, seguem folgados na frente e terminaram 2015 com 350 pontos, 40 a mais que as chinesas.

A ausência da Copa do Mundo pode ter sido determinante para o BRASIL cair no ranking da FIVB. A seleção fechou 2015 com 302 pontos e apenas o título sul-americano que dá 30 pontos.

Rússia, Japão, Sérvia, República Dominicana, Itália e Coreia completam os 9 primeiros.

A Turquia assumiu a décima colocação e deixou a Alemanha em décimo primeiro.

Vice-campeã da Europa, a Holanda ganhou 4 posições e é a décima quarta.