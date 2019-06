BRASIL confirma suspeita e inaugura era ‘Gabidependência’

Sempre ela.

A cada jogo do BRASIL chama mais atenção a diferença técnica entre Gabizinha e as demais jogadoras. Quando Natália saiu no primeiro set, o fato ficou ainda mais evidenciado.

Impressiona.

Gabizinha, praticamente sozinha, carregou o BRASIL nas costas e decidiu o jogo contra os Estados Unidos. Dá para cravar que se não fosse ela o BRASIL não teria vencido.

Das 37 bolas recebidas marcou 24 pontos. Pontuou em todos os fundamentos.

Contra os Estados Unidos a seleção confirmou a suspeita e inaugurou oficialmente a era ‘Gabidependência’. A ex-jogadora do Minas carrega a seleção nas costas.

Cenário esse que tão cedo não será alterado. Não na VNL e com o que José Roberto Guimarães (não) tem nas mãos.

No mais, a merecida e surpreendente vitória por 3 a 1 pode trazer uma perigosa ilusão de que algumas peças engrenaram.

Não.

O BRASIL não tem opostas, mas tem uma levantadora inteligente, que se firma a cada jogo e sabe muito bem com quem pode contar na hora da decisão:

Gabizinha.

Ainda bem.