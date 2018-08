BRASIL contra ninguém. Seleção masculina se engana contra a Holanda.

Se não tem tu, vai tu mesmo.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, pode ter tido a melhor das intenções. Só que enfrentar a Holanda não vai acrescentar rigorosamente nada. A seleção brasileira masculina vai enganar meia dúzia de trouxas nas arquibancadas pelo BRASIL afora e pior, se enganar.

Não creio que Renan seja tão inocente assim. Não é possível.

A Holanda foi a escolhida porque está no grupo do BRASIL no mundial. Palavras dele, é bom que se diga a verdade.

O máximo que a seleção ganha, se tanto, é ritmo de jogo, fora o risco de lesão. Se Renan, e não acho impossível, espera definir os 14 jogadores que vão ao mundial baseado nos jogos contra a Holanda estamos mesmo perdidos.

Não tem cabimento.

A Holanda não serve como parâmetro para nada.

Depois não vamos reclamar da sorte.