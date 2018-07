BRASIL cumpre obrigação, vence final contra os Estados Unidos e será tetracampeão no Japão

Osaka, Japão.

Foi duro, muito mais do que se imaginava, mas a seleção brasileira cumpriu a obrigação, derrotou os Estados Unidos por 3 a 2 e conquistou o tetracampeonato antecipadamente.

O time entra em quadra no domingo apenas para receber a medalha de ouro contra o Japão.

O primeiro set era para ser dos norte-americanos. Deu BRASIL. O quarto a seleção teve nas mãos. Anderson resolveu no saque. Deu Estados Unidos.

Partida literalmente decidida no detalhe. 3 sets a 2 com 15/13 no tie-break e muita reclamação dos americanos contra a arbitragem de Andrey Zenovich, da Rússia, que teria deixado passar dois toques a favor do BRASIL. Seria 14 a 14. Seria.

Poderia dar qualquer um.

Os números mostram o retrato do jogo. Equilíbrio em praticamente todos os fundamentos. BRASIL e Estados Unidos empataram em pontos de saque e bloqueio.

Eles foram um pouco mais efetivos no ataque e erraram menos. Defenderam bem mais. O líbero Shoji foi espetacular. Dá banho nos brasileiros. Exemplo clássico de que um vale por dois.

Anderson foi o melhor dos Estados Unidos. E o que joga esse Christenson, levantador?

Wallace e Maurício Borges os mais efetivos do lado brasileiro.

Agora é se divertir contra o Japão no jogo que fecha o campeonato.