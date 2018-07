BRASIL do Grand Prix supera BRASIL do Pan

Mesmo dividida a seleção brasileira segue vencendo.

O segundo jogo foi de vitória tanto no Pan-Americano quanto no Grand Prix.

O time que está representando o BRASIL no Grand Prix parece bem mais afinado. Após derrotar com tranquilidade a Bélgica, a equipe comandada por Paulo Coco ganhou da Itália por 3 a o dentro de Catânia.

É bem verdade que BRASIL e Itália entraram em quadra já classificados para a fase final.

De qualquer forma foi elogiável a postura das jogadoras. Time concentrado do início ao fim, agressivo no bloqueio e encarando a competição com muita seriedade.

Foi a nona vitória seguida da seleção.

A partir de agora será um outro campeonato.

BRASIL, China, Rússia, Itália e Japão viajam para Ohama, nos Estados Unidos, onde será jogada a fase final com a presença também das norte-americanas.

O blog estará nos Estados Unidos a partir de terça-feira, dia 21, e irá acompanhar todos os passos do grupo comandado por Paulo Coco.

Em Toronto, no Canadá, o outro BRASIL segue dando sustos. Na segunda partida sair perdendo para o Peru, assustou a torcida, mas virou o jogo e venceu por 3 a 1.

Ainda em ‘fase de formação’, se repetir o desempenho apresentado contra Porto Rico e Peru, a tendência é o que time dirigido por José Roberto Guimarães tenha sérios problemas contra os Estados Unidos na próxima rodada.

As norte-americanas terão força máxima em Ohama no Grand Prix, mas o grupo que está no Pan não é ruim, tem jogadoras de qualidade e certamente dará muito trabalho para o BRASIL do Pan.