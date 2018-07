BRASIL e Sérvia caem no mesmo grupo para o mundial do Japão em 2018

Ainda não é oficial. Se forem mantidos os critérios usados anteriormente, BRASIL e Sérvia serão adversários na primeira fase do campeonato mundial do Japão em 2018.

BRASIL é hoje o quarto do ranking mundial. A Sérvia é terceira. Turquia, Bulgária, Azerbaijão e Trinidad e Tobago completariam o grupo D.

O Japão, país sede, encabeça o grupo A e enfrentaria Holanda, República Dominicana, Alemanha, Cuba e Camarões.

Campeã olímpica e líder do ranking, a China faz parte do grupo B com Itália, Coreia, Canadá, Porto Rico e México.

Os Estados Unidos, seleção campeã mundial em 2014, lidera o grupo C e em tese teria Rússia, Argentina, Tailândia, Quênia e Cazaquistão como adversários na fase de grupos.

A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, deve se pronunciar em breve sobre o tema.

O mundial será jogado entre os dias 29 de setembro e 20 de outubro de 2018.

O BRASIL jamais conquistou o título.