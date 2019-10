BRASIL em Tóquio 2020: Renan define 8 dos 12 que vão ao Japão

A seleção brasileira, campeã da Copa do Mundo, está voltando ao BRASIL. Daqui a 9 meses retorna ao Japão para os jogos olímpicos quando defenderá a medalha de ouro.

Renan Dal Zotto, diferente do que alguns imaginavam, sobreviveu, mas ganhou prestígio e respira aliviado no cargo depois do último resultado. A pressão vai sempre existir.

O técnico, segundo o blog apurou, tem 8 dos 12 jogadores definidos para Tóquio 2020: Leal, Lucarelli, Wallace, Alan, Lucão, Maurício Souza e Bruno. Além deles, o líbero Thales.

Esses não mudam mais, só em caso de lesão.

A tendência é Renan optar por 3 centrais, deixando a vaga aberta para mais dois ponteiros. No meio a briga é aberta e equilibrada entre Flávio e Isac. Nenhum outro aparece aqui e chance zero para os dois estarem juntos no Japão.

No caso dos ponteiros Maurício Borges e Douglas Souza são ainda os favoritos, mas Lucas Lóh corre por fora e não pode ser descartado. É a primeira opção.

A escolha do segundo levantador em tese estaria encaminhada para Fernando Cachopa que conviveu com Renan e jogou toda temporada 2019. O jogador do Cruzeiro aprovou. Ponto.

É considerado investimento para o futuro e no mínimo estaria sendo preparado para o próximo ciclo olímpico.

Há quem defenda porém, segundo consta, a presença de um levantador mais experiente para a olimpíada. Dentro desse cenário não seria surpresa o reaparecimento de William ou Rapha, que tem a vantagem de estar em Taubaté com o treinador.