BRASIL montou tabela e escolheu caminho na fase final da Liga Mundial

A precoce e surpreendente eliminação da seleção brasileira na Liga Mundial ainda repercute nos bastidores.

Durante a fase final da competição no Rio de Janeiro, uma fonte da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, confidenciou ao blog que a comissão técnica do BRASIL decidiu o caminho que iria percorrer ‘supostamente’ até o título.

‘Nessa fase da Liga Mundial, o país sede tem o direito de escolher a sequência dos jogos, datas e a tabela. A comissão técnica nos passou e comunicamos aos responsáveis’, disse uma fonte ligada à entidade.

Bernardinho optou em abrir contra a França, no dia seguinte enfrentar os Estados Unidos e descansar na sexta-feira.

Na cabeça do treinador, a seleção chegaria inteira e em melhores condições físicas no sábado para disputar as semifinais.

A estratégia não deu certo.

O BRASIL acabou caindo antes das semifinais após a vitória dos Estados Unidos diante da França por 3 a 1.