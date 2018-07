BRASIL repete China, se agiganta e carregado por Wallace vai à final

É preciso primeiro separar as coisas. A vitória espetacular diante da Rússia no Maracanãzinho não vingou a derrota na final olímpica de 2102. Peso e circunstâncias completamente diferentes.

O correto seria dizer que a seleção trouxe para dentro de quadra na semifinal boa parte do sentimento que ficou em Londres.

A postura e a agressividade da seleção levaram o BRASIL até a disputa do ouro.

A Rússia apresentou basicamente os mesmos problemas que teve na fase de classificação e não conseguiu jogar. Recepção falha, bloqueio inexistente e lentidão no ataque. Não é à toa caiu para a Argentina derrotada pelo BRASIL nas quartas de final.

Como se não bastasse deu um set inteiro em erros para a seleção brasileira. 25 no total em 3 sets, a maioria de saque.

O BRASIL teve o mérito de se impor desde o início do jogo, ditar o ritmo e sacar com inteligência. Sobraram poucas opções para o assustado levantador Grankin. 7 pontos de bloqueio mas foram raríssimas as vezes em que os ataques da Rússia pararam diretamente no chão.

Bruno, sem pressão, fez seu melhor jogo na Olimpíada, mas ainda assim andou deixando Lipe apertado na rede em algumas passagens. Como a Rússia não ofereceu resistência os erros acabaram passando despercebidos.

O espírito de Lipe e Lucarelli, jogando no sacrifício, contagiou o time dentro de quadra. Dá para afirmar categoricamente que Wallace novamente fez a diferença. 18 pontos. 13 de ataque, 4 de bloqueio e 1 de saque.

A maneira como saiu de quadra, ovacionado pela torcida, é um ótimo presságio.

O BRASIL, assim como a China no feminino, parece ter se encontrado durante a Olimpíada.

Ambos vieram de um sofrido e decepcionante quarto lugar na fase de classificação, ganharam do primeiro do outro lado nas quartas de final, passaram com méritos na semifinal e chegam como favoritos ao ouro.

Wallace e Ting Zhu desequilibraram e colocaram as duas seleções na decisão.