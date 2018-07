BRASIL revê filme e busca novo milagre para sobreviver na Copa dos Campeões.

Nagoya, Japão.

Será muito difícil para seleção brasileira terminar 2017 com 100% de aproveitamento.

A derrota para o Japão por 3 a 2 hoje aqui em Nagoya deixou o BRASIL com chances remotíssimas de ser manter o título da Copa dos Campeões.

E não dá para tirar os méritos do time japonês. Por sinal, há muito tempo não se vê o Japão jogando tanta bola. Exceção feita ao quarto set, as japonesas foram melhores na partida e muito mais equilibradas que o BRASIL.

O Japão levou vantagem no saque e no ataque. O BRASIL, como vem fazendo desde o início da competição, teve bom aproveitamento no bloqueio. Novamente o time sofreu na recepção.

Tandara jogou abaixo do que pode. Só Natália funcionou nas pontas e Bia no meio. Quem veio do banco não fez diferença alguma. O BRASIL sofreu no passe. E como.

O trio Ishii, Arake e Shinabe foi determinante do lado japonês.

Nabeya entrou muito bem no tie-break.

O Japão oscilou menos que o BRASIL e mostrou uma recuperação impressionante. ‘Goleada’ no quarto set, a seleção japonesa devolveu a derrota com juros e correção no quinto set diante de um BRASIL irreconhecível.

Uma vitória simples da China contra a Rússia tira a seleção da briga pelo título.

Agora é torcer por outro milagre. Tipo aquele de Nanjing quando a Holanda perdeu para a própria China tendo o jogo nas mãos e classificando o BRASIL. O final da história todo mundo conhece.