BRASIL revive pesadelo e Ting Zhu resolve de novo. Agora no Japão.

Castigo? Talvez.

Para muitos incompetência mesmo. Afinal, abrir 10/5 no tie-break e não fechar é no mínimo brincar com a sorte.

Só que o BRASIL escolheu a pessoa errada.

O pesadelo da seleção brasileira, nesse caso, reapareceu. Agora em Tóquio, no Japão.

Ting Zhu marcou 33 pontos, resolveu o jogo para a China e impôs a primeira derrota ao BRASIL na Copa dos Campeões.

A craque chinesa, ainda que tenha sido bloqueada 3 vezes, desequilibrou e foi determinante no jogo mais importante da segunda rodada do torneio.

E poderia ter sido pior para o BRASIL.

A China parecia que iria repetir os 3 a 0 de Nanjing pelo Grand Prix. Abriu 1 a 0 e fez 2 com incrível facilidade ao fazer inaceitáveis 25/12.

A recepção matava aquela altura o time brasileiro. Sair do buraco porém tem sido uma das características desse novo BRASIL.

A seleção reagiu e venceu com autoridade o terceiro set. O quarto set, vencido por 25/23, era o que o BRASIL precisava para sonhar com uma virada absolutamente improvável.

O bloqueio e Tandara seguraram a seleção na partida.

No tie-break não foi diferente. O BRASIL chegou a ter 10/5 e permitiu a reação chinesa. A partir daí o quinto set foi jogado ponto a ponto especialmente na reta final quando a seleção fez 12/10.

BRASIL e China então se alternaram na frente até que o bloqueio chinês parasse Tandara e desse números finais com 19/17.

O BRASIL dependeu demais de Tandara. Gabizinha foi bem. O bloqueio idem, melhor fundamento.

A seleção errou acima da média, perdeu no passe e no ataque. E claro, caiu porque Ting Zhu joga do outro lado.