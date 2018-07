BRASIL sob pressão e França rindo à toa em Curitiba

O cenário continua exatamente o mesmo para o BRASIL na Liga Mundial. Jogando em casa e cada vez mais pressionado, o time de Renan Dal Zotto vai correspondendo.

A primeira etapa foi cumprida. Passar por Canadá e Rússia era obrigação. Ainda assim a seleção deixou um set contra os canadenses e ganhou no limite de uma Rússia absolutamente desfigurada.

Seria quase impossível não se classificar contra esses adversários.

Bom por um lado, ruim pelo outro. Passando o BRASIL teria inevitavelmente uma seleção mais credenciada na semifinal. Foi o que aconteceu.

Se pudesse escolher, o que poderia ter sido o caso da França, o BRASIL fugiria sempre dos Estados Unidos. Apesar de ter uma equipe mais jovem e menos técnica do que a França, o jogo dos norte-americanos encaixa com o da seleção brasileira. Sempre foi assim.

Mas em 2017 o BRASIL não teve para onde correr.

Aparentemente foi melhor cruzar com os Estados Unidos do que com a França.

Aliás, esses sim estão rindo à toa. O Canadá era tudo que os franceses, abusados no bom sentido, sonhavam na semifinal.

Só mesmo uma grande zebra para tirar a França da decisão.

No caso do BRASIL será um bom teste.

A seleção é favorita, tem mais time e mexeu menos em relação aos jogos olímpicos

Os Estados Unidos estão diferentes e com poucos remanescentes do bronze no Rio. Chegam sem responsabilidade.

O emocional não deveria mas pode pesar. O jejum de títulos na Liga incomoda e nem mesmo Bernardinho conseguiu fazer o BRASIL se superar dentro de casa nessa competição.

E Renan?