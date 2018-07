BRASIL sobra e domina etapa de Fort Lauderdale

Fort Lauderdale, EUA.

A temporada na praia está chegando ao fim exatamente da mesma maneira que começou, ou seja, com domínio incontestável das duplas brasileiras.

Pedro e Evandro passaram direto e aguardam adversário das semifinais.

Ruim por um lado, bom pelo outro.

A dupla Alison/Bruno Schmidt ainda joga pelas quartas de final. Se os brasileiros derrotarem os italianos Nicolai e Lupo vão encontrar Pedro e Evandro na semifinal, o que garante o BRASIL na final em Fort Lauderdale.

Na outa chave os norte-americanos Dalhausser e Lucena representam o país na Flórida. A dupla número 10 do ranking mundial aguarda a Holanda na briga por um lugar na decisão.

Brouwer/Meeuwsen jogam contra Nummerdor/Varenhorst. Quem ganhar terá que enfrentar a pressão da torcida e Dalhausser e Lucena.

No feminino, o BRASIL já está garantido no pódio.

Nas semifinais, Larissa e Talita enfrentarão Bansley e Sarah Pavan, do Canadá.

Do outro lado estão Ágatha e Bárbara contra as alemãs, ainda invictas no torneio, Ludwig/Walkenhorst, dupla número 5 do mundo.

Das 8 duplas que ainda podem sonhar com a medalha de ouro, 3 são do BRASIL.