BRASIL terá dureza e moleza na estreia em Tóquio 2020

A seleção brasileira feminina vai enfrentar a Coreia na estreia dos jogos olímpicos de Tóquio.

A seleção masculina encara a frágil Tunísia, dia 24 de julho.

A tabela foi divulgada oficialmente pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei. Cenários distintos apenas no início, mas que muda gradativamente com o andamento da primeira fase, principalmente para os homens.

A Coreia, de Lavarini, derrotou o BRASIL no último encontro no Japão por 3 a 1. Dois dias depois de jogar contra as coreanas, a seleção de José Roberto Guimarães pega a República Dominicana dia 28.

A sequência tem Japão, dia 30, Sérvia dia 1/8 e o Quênia encerrando no dia de 3 de agosto.

A seleção masculina só terá facilidade mesmo no primeiro jogo.

Depois da Tunísia, o BRASIL, atual campeão olímpico, joga dia 27 diante da Argentina, 29 contra a Rússia, um dia depois volta para o grande desafio diante dos Estados Unidos e termina dia 1/8 contra a França.

Os 4 primeiros avançam.