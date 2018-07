BRASIL vence treino de luxo contra o Japão e espera decisão contra Estados Unidos

Omaha, EUA.

O Japão era tudo que a seleção brasileira precisava no Grand Prix.

Jogando com time B, enquanto a equipe principal treina para a Copa do Mundo em agosto, as japonesas não resistiram e caíram com facilidade por 3 a 0.

Resultado esperado e importante para levantar o astral do grupo após a derrota na véspera para a Rússia pelo mesmo placar.

A vitória, segunda na fase final, deixa o BRASIL na obrigação de derrotar os Estados Unidos no sábado se ainda quiser sonhar com o décimo primeiro título do Grand Prix.

Paulo Coco repetiu a formação que perdeu para as russas.

Na metade do segundo set, o técnico tirou Monique, que já deveria ter saído contra a Rússia, e colocou Ivna. A oposta de Osasco ficou até o fim em quadra.

O Japão exigiu pouco da seleção.

Apesar da fragilidade do time japonês, o BRASIL teve bom aproveitamento novamente no bloqueio e voltou a ter qualidade no passe.