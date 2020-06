Brasília repatria Paula Mohr, ex-Osasco e Minas

Brasília voltou.

E na bola.

Direito adquirido dentro de quadra depois de liderar a Superliga B, interrompida por causa da pandemia do coronavírus.

O clube segue se reforçando.

O blog apurou que a Paula Mohr, ex-Osasco e Minas, está contratada pelo time. A jogadora estava no Al-Ahly do Egito. Ela é ponta, 1,87m, tem 26 anos e jogou nas seleções de base do BRASIL.

Paula é a terceira contratação de Brasília.

O time trouxe Isabela Paquiardi do Pinheiros, a levantadora Vivian e Sara, ex-Curitiba.

Rogério Portela é o técnico.

O projeto foi criado pela medalhista olímpica Ricarda.