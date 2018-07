Brayelin Martínez: Bauru desmente Busto Arsizio

A dominicana Brayelin Martínez continua na Itália ou será jogadora de Bauru?

O Busto Arsizio, clube italiano, garante que a atacante irá permanecer mais uma temporada na Europa.

Bauru, via Marcos Kwiek, técnico da República Dominicana, garante que não. O blog conversou com o treinador que desmentiu as informações que chegam da Itália:

‘A Brayelin segue apalavrada com Bauru. Não existe nenhum fundamento nas notícias que chegam de lá. Não é a primeira vez que plantam coisas nesse sentido. Tenho contato direto com a Brayelin e confio no que me foi passado pela atleta’.

Marcos, que trabalha diariamente com a jogadora na seleção, disse que a líbero Brenda Castillo foi alvo de situação semelhante:

‘Ano passado disseram que a Brenda jogaria na Itália e que não iria se transferir para o BRASIL. O final da história todo mundo conhece’.