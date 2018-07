Bruna dá ‘grito de independência’ e comemora transferência para Bauru

A jovem Bruna Honório deu seu grito de independência.

Decidiu seguir carreira solo e deixou o Rio de Janeiro depois de 3 temporadas.

Agora pode falar. Liberada.

Aos 25 anos, finalmente também irá jogar. Vai ser titular em Bauru, time que participará pela primeira vez da Superliga.

Bruna atendeu gentilmente o blog e explicou a decisão de deixar o Rio de Janeiro depois de 3 anos:

‘Resolvi sair porque queria jogar mais e voltar pra São Paulo. Ficar perto da família e do meu noivo. Espero jogar muito em Bauru. O mercado do vôlei é assim. Uma hora está no Rio, outra em São Paulo, Santa Catarina, enfim, são escolhas e o mundo da voltas. Posso retornar quem sabe um dia paro o Rio. Foi apenas uma escolha e estou feliz com essa opção’.

A jogadora falou da opção por Bauru, time que disputará pela primeira vez a Superliga:

‘Se fosse para ficar estarei muito feliz também. Adoro esse o lugar e o grupo. Nesse meu pouco tempo de carreira passei por vários times e acho que essa será a melhor fase da minha pequena carreira que vou juntar tudo que eu amo, vôlei , família, amigos e meu futuro esposo.Foi isso’.

Bruna encara com naturalidade a possibilidade de jogar um dia na seleção. Realista, ela prefere ser cautelosa:

‘Meus sonhos estou realizando, seleção talvez eu não pegue , mas se pegar vou agradecer muito.

Finalmente em Bauru, Bruna será titular, situação diferente de quando vestia a camisa do Rio:

‘O Rio todos os anos fez times competitivos e ótimas jogadoras.Eu me incluo nelas. Fiquei 3 anos maravilhosos anos na cidade e aprendi muito. Fui banco sim e quando solicitada fiz o meu melhor. Não me senti inferior a nenhuma companheira e foi um grande orgulho fazer parte dessa equipe’.

Bruna, apesar de jovem, é tricampeã da Superliga, 2012/13, 2013/14 e 2014/15.