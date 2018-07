Bruninha foi uma ótima sacada do Minas

Não sei honestamente quem foi o responsável no Minas pela contratação de Bruninha. O ideal é que a levantadora tenha chegado com o aval do glorioso Stefano Lavarini.

Se não tiver sido assim é normal também.

Fato é que a surpreendente vinda de Bruninha foi uma ótima sacada do clube. É uma jogadora jovem, corajosa, habilidosa, com passagem pelas seleções de base e muita visão de jogo.

Chama atenção também pela personalidade aos 23 anos.

É baixa?

Sim, evidente que 1,70m está longe dos padrões exigidos atualmente.

Só que toda regra tem exceção e Bruninha se encaixa nesse ditado.

Cabe ao glorioso Lavarini tirar dela o que tem de melhor. Bruninha tem tudo para ser muito útil ao Minas.